復華、群益及統一3家投信公司涉入勞動基金炒股弊案，金管會公布調查結果，認定明顯未善盡管理人忠實義務，除各裁罰450萬元、創下單一投信罰鍰新高，合計開出1350萬元罰單外，相關部門主管及涉案投資經理人、研究員亦遭停職及解職處分。

同時，3家投信業者遭勒令停止與客戶新增簽約辦理全權委託投資業務3個月，並須委託非財報簽證會計師出具內控改善報告。群益投信及統一投信因短期內再發生投資違規及內控缺失，遭要求董事會3個月內須檢討董事長及總經理適任性，再報知金管會。

金管會在勞動基金爆出弊案後對投信展開金檢，發現復華、群益、統一3家投信及相關人員去年接受勞金局委託代操，違規配合無權指示的勞金局人員，分別買進遠百股票4564張、3723張、3950張，並配合出具研究報告。

證期局副局長蔡麗玲表示，3家投信明顯未以善良管理人注意義務及忠實義務，本於誠實信用原則執行業務，從事足以損害客戶權益的交易，造成全權委託投資資產虧損，明顯違反投信投顧法規定、影響全權委託投資業務正常執行。

金管會對此裁罰3家投信各450萬元，創下單一投信最高罰鍰，勒令解除邱姓、謝姓、闕姓部門主管職務，涉案的劉姓及孫姓投資經理人停業1年、林姓及郭姓投資經理人停業3個月，陳姓研究員停業2個月，湯姓、俞姓研究員停業1個月。

此外，3家投信相關業務亦會受限，包括最近1年不得申請募集投資國外有價證券的基金，最近2年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業，最近半年不得申請投資國內外事業或設立分支機構、在中國大陸參股投資證券投資基金管理公司等。

(時報資訊)