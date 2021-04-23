第2家純網銀LINE Bank連線商業銀行22日宣布正式開業，但首日即「掉漆」，系統開放申請開戶不到1小時便因流量超載而當機癱瘓。對此，金管會直言這種狀況「不能接受」，除要求盡快讓系統恢復正常運作，並要求提交事件檢討報告。

LINE Bank主打最快6分鐘完成開戶申請，但在開放申請開戶不久即傳出包括身分證辨識失準等災情，並因流量超載致使系統當機癱瘓。LINE Bank對此表示，主因開戶人數踴躍，同一時間湧入大量申請需求所致，建議用戶稍後再進行開戶。

對此，銀行局長莊琇媛表示，在掌握民眾開戶不順消息後，已立即向LINE Bank聯繫了解狀況。據金管會內部實測，認為應是開戶身分驗證要上傳資料造成系統壅塞，需花費很長時間、甚至發生錯誤。

莊琇媛透露，過去LINE Bank在日本開業首日也出現此狀況，因此金管會已提醒須留意開業當日流量可能較大，事前必須做好壓力測試，設想各種可能突發狀況，但正式開業首日仍出現當機癱瘓狀況。

莊琇媛表示，開戶屬於銀行核心系統，按規定需在2小時內復原，但LINE Bank復原時間拖太久，目前已對LINE Bank提出2大要求，除了需盡快恢復系統正常運作外，亦需針對此事件提交檢討報告。

(時報資訊)