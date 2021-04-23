CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)董事會通過2021年首季財報，雖然步入季節性淡季，但營運表現持穩高檔水準，稅後淨利4.79億元、每股盈餘（EPS）2.68元，雙創同期新高。公司將於今（23）日下午應邀召開法說，說明營運概況及展望。

同欣電首季合併營收31.41億元，僅季減4.46％、年增達60.83％，改寫歷史次高，毛利率26.53％、營益率17.77％雙創近7年同期高點。稅後淨利4.79億元，季減2.32％、年增達75.92％，每股盈餘2.68元，雙創同期新高。

同欣電總經理呂紹萍先前表示，受淡季及工作天數較少影響，首季營收估季減高個位數百分比，以陶瓷基板及車用CIS需求成長較強，實際營收表現優於公司預期。而半導體市況相當蓬勃，客戶提供的車用晶圓仍算順利、沒有斷鏈問題，但其他材料確實需積極催貨。

呂紹萍對同欣電今年營運維持審慎樂觀，預期營收可望維持健康成長動能，毛利率維持25～30％目標區間，四大產品線中的陶瓷基板、影像感測器、混合模組均可望維持成長。今年設備支出將略低於去年，但建廠支出將相當龐大，可能使整體資本支出創下新高紀錄。

亞系外資先前出具報告，看好同欣電樂擁中國大陸半導體在地化、IDM廠委外代工、CIS感測器持續升級，以及先進駕駛輔助系統（ADAS）趨勢等4大利多，營收規模擴大及產品組合改善將擴大同欣電毛利率提升空間，初評給予「買進」評等、目標價265元。

(時報資訊)