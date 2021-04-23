真好玩(8491)董事會通過2020年度財務報告，全年營收9.61億元，年減48.36％，營業毛利為4.92億元，稅後淨損0.54億元，每股虧損1.97元。主因真好玩2020年上半年度並未有新作發行，而下半年度雖於6月推出《天啟紀元》及11月底推出《九州幻想M》兩款新作，但整體產品動能不足，營收相對衰退，加上已投入新作《九州幻想M》近0.9億元行銷費用，整體出現虧損。

董事長周玄昆表示，去年因疫情影響，產品發行節奏嚴重落後，致使產品動能不足，但2020年底真好玩全面調整營運策略，積極擴大產品規模，重建營運動能。今年第1季展現績效，單季營收已達5.43億元。

今年年中將主推韓國Lion Games Studios授權開發的超人氣知名IP「Soulworker」手遊版《異能學園：Soulworker》，先於台港澳上市，未來也將推出全球英文版本，積極擴大整體營運規模，搶佔全球遊戲市場。此外，年底將率先出自研自運的知名暢銷IP手遊，今年可望轉虧為盈。

(時報資訊)