空運又漲了，受到海運塞港，導致貨運海轉空貨運需求大增，今年3月華航(2610)及長榮航(2618)陸續調漲美國線空運價格後，昨天再度發函各代理商，公告美國線運價將在4月28日起每公斤運價調漲25～35％，長榮航則從4月29日起，美國線每公斤調漲20～30％，台北到美國每公斤超過400元以上，急件貨甚至逼近500元。

長賜輪事件後，超過400艘貨櫃輪陸續到達歐洲，因空櫃趕不及回程，遠東地區出現貨櫃荒，導致海運轉空運需求暴增。航空雙雄4月8日宣布調整歐洲線2到3成不等，美國線也因為塞港嚴重、港口準班率偏低，自3月調漲一次美國線25％到40％後，時隔一個多月華航、長榮航又公告再漲價，甚至傳出華航已經停收4月21日～4月23日台北到舊金山、洛杉磯的貨載，長榮航則已經滿到5月的第一周。

華航、長榮航最近陸續召開完法說會，對於今年貨運表現深具信心。長榮航2020年全年貨運整體乘載率達87.7％，高於2019年為78.2％，今年第1季更提升至94.6％，長榮航第4季還有三架新機加入；而華航2021年定期貨運航班每周117班，透過加班可提升至120～125班，近期也增加三架777F貨機，都可望衝高貨運營收表現。

(時報資訊)