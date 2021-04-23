「杜蘭特(Kevin Durant)過去那幾年比柯瑞(Stephen Curry)更優秀，大家都知道的，別自欺欺人了老兄，柯瑞需要另一個MVP隊友加3個球星才搞定總冠軍。」一位球迷本周在推特與人爭論杜蘭特與柯瑞誰強，意外釣出杜蘭特本人按讚！杜蘭特應該是要用分身帳號去點讚，但他又忘了登出主帳號而被抓包。

柯瑞摘下首座總冠軍之後，另一位MVP杜蘭特加盟，兩人聯手再添2冠，而且FMVP都是杜蘭特，這位球迷認為當然是杜蘭特更強了。杜蘭特看到這篇推文之後非常爽，順手就按下「喜歡」，他發現忘記切換帳號又跑去「取消喜歡」。不過推特系統已經自動通知那位球迷「杜蘭特喜歡了你的回文。」並且被他截圖存證。

杜蘭特前一次出包是在2017年，他試圖使用分身帳號為自己跳槽勇士隊辯護：「他(杜蘭特)不喜歡雷霆，也不想幫Donovan(前雷霆教練)打球。他的隊友不怎麼樣，只能靠他和韋斯布魯克(Russell Westbrook)。」但是杜蘭特忘記登出帳號，無意中公開自己對老東家雷霆的真實想法，他後來為此致歉。

本季受到傷病困擾，杜蘭特的表現反而遠不如柯瑞。創下連續11場砍30分的紀錄之後，柯瑞在籃球節目查普曼秀說：「這季MVP應該是我才對，但我大概拿不到吧。」柯瑞場均超過31分暫居聯盟得分王，進攻數據比起他全票MVP那年(2016)不遑多讓，可惜還是拉不起球隊戰績。

(中時新聞網)