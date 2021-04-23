參加歐洲超級聯賽球隊紛紛在不到3天內接連退出，率先退出的分別是英超６強，包含利物浦、熱刺、切爾西、曼城、曼聯、兵工廠。而到了第三天，尤文圖斯、AC米蘭、馬德里競技、國際米蘭也接著退出，到最後只剩下皇家馬德里和巴塞隆納，其中皇家主席弗洛倫蒂諾(Florentino Rodríguez)就是歐超聯賽主席，他也發表許多聲明對此表示失望。

他說：「我從未見過如此多敵意，太過份了，這讓所有人吃驚，在宣佈成立聯盟時，就說想和歐洲與國際足聯間溝通聯繫，但他們卻沒反應。」弗洛倫蒂諾繼續說道，「20年間我從沒見過那麼多敵意，我人生中多了很多威脅和侮辱，就好像我殺了足球！」字裡行間看出他的不滿和情緒。

而今天凌晨来自西班牙《阿斯報》消息稱，歐超這幾支創建球隊很可能遭歐洲足聯「報復」，報復第一步很可能就是無緣歐冠中2外卡名額！2024年歐冠將從32隊擴編到36隊，此前歐洲俱樂部協會主席阿涅利(Andrea Agnelli)代表豪門球隊提出，要將其中2名額给具有豪門傳統，當季未能獲得歐冠席位球隊，而2名額將根據歐足聯歷史戰績決定。

若照此辦理，像兵工廠就有望獲得外卡參加歐冠，但隨豪門代表從歐洲俱樂部協會辭去重要職位，這提議將很難通過，相對荷蘭、比利時俱樂部可能會有更大機會，目前歐足聯還沒確定多出的4名額如何分配，但歐洲豪門顯然在這次事件中失去了影響力，退出歐超聯賽是利還是弊讓人霧裡看花！

(中時新聞網)