高雄市前副市長李四川刊出宜蘭美景照。（圖／取自李四川臉書）

高雄市前副市長李四川刊出宜蘭美景照。（圖／取自李四川臉書）

前高雄市副市長李四川任內「路平、燈亮、水溝通」政績，讓民眾津津樂道，不僅被粉絲們暱稱「川伯」，更多次被外界點名是代表藍營角逐高雄市長的首選。李昨日（22）突然在臉書刊出12張照片，原來李有事到宜蘭，遭導航誤導至田中道路，埋怨之餘發現風景甚美，故與大家分享。文章一出，湧入3000人按讚，不少人感動大喊：「歡迎你回來！」

李四川昨日在臉書發文表示，昨天因事到宜蘭，開了導航，竟然導到走上田中的道路，雖有埋怨，但沿路田野小徑風景很美，照片傳給好友都說有身處歐洲的感覺，也跟大家分享。並隨文刊出12張照片，圖中晴空萬里、一片綠油油稻田、青山綠樹相得益彰、湖水既豐沛又波光粼粼，在各色歐式建築點綴下，頗有異國風情。

文章一出，不到一日即獲得近3000人按讚、近百則留言與破百次分享。網友紛紛回應：「你果然沒離開，一直關心台灣大小事」、「好美耶，看了心情好一點，謝謝川伯，沒離開」、「川伯早安，高雄市民想念您」、「歡迎川伯隨時回高雄」、「希望川伯可以回來高雄選市長」、「川伯加油！明年參選高雄市長」、「我們真的都很感謝您」。

此外，也有網友表示：「感謝川伯！分享導錯了還是美！讓我們一起用好心情發現寶島不一樣的美！」「現在要看到這麼一大片綠意盎然的稻田不容易了，因為缺水而休耕，宜蘭有地利之便藍天白雲下綠地的美麗，真幸運」、「宜蘭是個好地方，天空的雲朵好美！」「我住宜蘭 歡迎你來宜蘭」。

(中時新聞網)