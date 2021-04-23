張庭和林瑞陽婚後育有一雙兒女，不過12歲女兒Angela長相曝光後，常被酸民攻擊外貌不如媽媽，張庭日前也PO出一段影片，只見女兒哭喊「為什麼我要成為妳的女兒」，引發網友熱議，其實張庭過去就曾曬出自己「兒時舊照」與女兒對比，強調女兒長大會更漂亮。

張庭經常在微博分享與女兒的日常互動，沒想到女兒高瘦加上皮膚較黑的外型，成為酸民攻擊的目標，不僅狂酸她外貌不如媽媽，甚至嘲諷她長得像老鼠，讓張庭相當心疼，不過她則是力挺女兒到底，除了力讚她是「高級感的鳳眼中國風長相」，更喊話所有人「不要嫌棄我的女兒」，女兒也回應酸民：「你們不用再評論我的長相，我又不是靠臉吃飯的」，高EQ回應及自信心讓張庭讚賞不已，

女兒屢遭酸民罵醜，張庭曬岀自己幼時舊照反擊。（圖／張庭微博）

護女心切的張庭，2016年曾曬岀自己小時候的照片，與女兒做對比，她表示幼時長相跟女兒幾乎如出一轍，相信她長大後會越來越漂亮，更強調：「我的女兒是高级感！只要她健康快樂成長就好」，護女心切的態度讓網友全看在眼裡，紛紛留言：「遺傳父母的基因，女兒未來一定會相當漂亮」、「女大十八變，到時後準備打臉所有酸民」。

張庭曬10年前後照片，被虧像三代同堂。（圖／張庭微博）

不過成為酸民攻擊的目標，還包括大她10歲的老公林瑞陽，張庭、林瑞陽日前分享10年前後對比照，被封為「台灣第一小生」的林瑞陽當年頂著一頭茂密黑髮，加上俊帥外貌，是許多少女心目中的男神，不過10年過去不僅白髮蒼蒼，身體還明顯發福不少，被網友虧像變成「三代同堂」。

(中時新聞網)