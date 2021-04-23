統一超(2912)持續強化OPEN POINT O2O金融生活圈，即日起OPEN錢包跨界與純網銀LINE Bank攜手合作，搶攻新世代金融服務潮。

7-ELEVEN近年來積極以數位推動非現金支付，攜手關係企業愛金卡公司自2014年起導入電子票證icash2.0、2018、2019年陸續加入OPEN錢包及icash Pay電子支付，架構更完整、多元的數位金融服務，滿足全年齡層各種支付工具需求，去年6月起更聚焦3大支付工具(OPEN錢包、icash2.0、icash Pay)推動差異化的支付消費活動，有效帶動2020年非現金支付交易金額兩位數成長，非現金支付佔比更從2020年下半年至今維持在35%之上，較2019年平均占比增加10個百分點。

根據Vpon威朋提供的AppVois平台市場分析發現，OPEN POINT APP 自2020年10月起滲透率明顯攀升，躍升零售通路第一，2021年3月滲透率持續保持領先達32%，每100人就有32人安裝OPEN POINT APP；此外，分析OPEN POINT APP會員使用黏著度，OPEN錢包與行動隨時取、點數兌換、小7集點卡名列會員熱門TOP4服務，其中OPEN錢包交易筆數逐月成長、2021年第一季便吸引千萬人次使用。

統一超7-ELEVEN表示，2020年初OPEN錢包首創業界自營錢包作法、開啟跨通路支付服務後，累積至今共有14大通路可使用，今年起更啟動跨通路存電子發票服務，目前7-ELEVEN、康是美、統一精工加油站(速邁樂)皆可開啟OPEN錢包結帳，一鍵完成支付、累點、存電子發票3大購物流程，吸引忠誠會員使用，2020年消費人次更高達1200萬，以30～45歲的白領族為經常性使用者、25~29歲的小資族更為後勢看漲的潛力愛用者。

7-ELEVEN藉由3大支付工具(OPEN錢包、icash2.0、icash Pay)強化OPEN POINT O2O金融生活圈後，即日起OPEN錢包跨界與純網銀LINE Bank攜手合作，搶攻新世代金融服務潮，首波不僅限7-ELEVEN，跨通路到康是美、星巴克、統一精工加油中心(速邁樂)、統一時代百貨、高雄夢時代，共6大通路皆可以OPEN錢包綁定LINE Bank簽帳金融卡結帳。

(時報資訊)