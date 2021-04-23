海巡署疑似爆發詐領公款弊案，檢調接獲檢舉，海巡署內有基層單位人員，利用職務之便，不實核銷單據，藉此詐領公款，經過長期追查，昨天前往基隆海巡隊搜索，帶回10餘名以上警職隊員調查，經過漏夜偵訊，並移送地基隆地檢署複訊後，後續有人無保請回，但仍有9名隊員以2萬到6萬元不等交保。

據了解，調查局昨天兵分多路，突然前往海巡署基隆海巡隊與幾個單位進行搜索，理由是有隊員不當核銷辦公經費，藉此詐領公款，甚至有偽造文書嫌疑，至少有1O人以上的隊員遭到帶回約談。

實際上，海巡各基層單位，包括岸巡隊或海巡隊辦公費少得可憐，常常都還要重瓣人員自掏腰包後進行事後核銷，據了解，爆發這起事件，就疑似長年以來，隊員或業務承辦人單據核銷時出了問題。

基隆海巡隊內低調指出，目前在偵查中不便說明，但也強調應該是誤解的成分較大，目前靜待調查。全案經過檢方漏夜偵訊，9名隊員分別以2萬至6萬元不等金額交保。

(中時新聞網)