台股昨天震盪收黑，爆出新台幣6523.88億元歷史新天量之後，又逢白宮擬大幅提高富人資本利得稅，造成美股收黑。法人認為，月線支撐將是觀察台股接下來走勢的指標。

道瓊工業指數下挫321.41點或0.94%，以33815.90點作收。標準普爾指數滑落38.44點或0.92%，收在4134.98點。科技股那斯達克指數跌131.80點或0.94%，收13818.41點。

台股昨天盤中來到17428.15點，再創新高，但在航運、鋼鐵獲利賣壓出籠下，台股高低點落差達361點，也震出加計盤後交易成交值6523.88億元天量。

加權指數昨天終場收在17096.97點，下跌105.14點，成交值6448.89億元，長榮單一個股的成交金額高達602億593萬元，不僅帶動航運類股成交值達1100多億元，長榮一檔成交值更比電子類股之外的7大類股金額還高。

發光二極體廠富采投控旗下晶元光電表示，4吋迷你發光二極體（Mini LED）年產100萬片規劃不變，今年將不再擴產，但產能也可能轉做其他產品。

中鴻指出，鋼市需求強勁，且中、日等國檢修減產效應下，鋼鐵供應短缺格局將延續，全年鋼價易漲難跌。中鴻昨天也開出5月內銷盤價，全面走揚，依照不同產品每噸漲幅在新台幣2300元至3000元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股近期回檔仍守住月線，所以昨天震盪收黑，爆出歷史天量後，接下來應觀察月線16771點附近能否守穩，若能守住月線則上升趨勢未變，萬一跌破月線則整理時間可能拉長。

黃國偉認為，昨天台股成交值爆出天量，主因投資人獲利了結賣出，促使股價急殺造成，並非認賠殺出或看空台股。（編輯：趙蔚蘭）1100423

(中央社)