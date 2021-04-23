澄清湖也出現隕石坑和大草原了... 好乾阿... 由麥特小蟲發佈於 2021年4月18日 星期日

澄清湖為高雄第一大湖，曾被譽為西湖，原本水量豐沛、波光粼粼的湖水，因為旱災而逐漸乾枯，部落客、攝影師麥特小蟲也分享澄清湖變成大草原，甚至還出現隕石坑的照片，引起網友討論，不少人直呼，澄清沒了湖，20年來最扯！另也有許多在地人喊道，現在剛好可以澄清一下湖底到底有沒有水怪。

部落客麥特小蟲近日在臉書分享照片表示，澄清湖也出現隕石坑和大草原了，好乾啊！只見澄清湖乾枯見底，露出大量的灰色沙洲以及雜草，與原本湖水豐盈的樣子相差甚遠，直接變成澄清大草原，且地面上也出現許多小坑洞，像是迷你版的隕石坑，給人一種來到異世界的感覺。

澄清湖乾掉的消息在網上引起討論，臉書粉專《高雄生活美食楊楊＆阿傑》也透露自己從小到大都沒看過這麼乾的澄清湖，讓不少看了很有共鳴，「今天剛去走，澄清沒了湖」、「最近乾到不行的湖，是我20年來看過最扯的」、「我還真的沒見過欸，從小到大第一次」、「澄清湖大草原」、「30幾年第一次看到它沒水了」。

而許多在地人都曾聽過澄清湖中有水怪的傳說，因此不少網友歪樓喊，現在湖水乾了剛好可以闢謠，「小時候去那釣魚都聽老人家說澄清湖內有大魚會把人拖下去，因此長輩都勸不要在那邊釣魚，結果現在乾枯啥都沒看到」、「剛好能澄清一下到底有沒有水怪」、「拋頭露面出來澄清真的沒水怪」。

(中時新聞網)