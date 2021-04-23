據《路透社》22日報導，俄國總統普丁(Vladimir Putin)22日表示，俄羅斯已做好準備，隨時可款待烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)赴莫斯科展開會談。由於俄羅斯近日與烏克蘭關係異常緊張，俄軍甚至大量集結在烏克蘭東部地區。如今隨著俄國防長蕭依古(Sergei Shoigu)宣布烏東一帶軍隊撤軍，而普丁又邀請澤倫斯基赴莫斯科會談，等於俄國再向烏克蘭伸出橄欖枝，使烏東情勢大為緩和。

普丁表示，如果「澤倫斯基總統希望開始修復關係，我們當然歡迎」；但他也強調，澤倫斯基應先與頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）地區的分離主義領袖會談，然後才與俄國討論這些議題。

普丁此番邀請澤倫斯基赴莫斯科會談，恰好回應澤倫斯基20日向普丁喊話，邀請其來到烏克蘭東部頓巴斯(Donbass)會面，共商如何結束衝突。稍早，俄國國防部蕭依古再視察完於烏克蘭邊境演習的俄軍後，宣布當地俄軍將於5月1日撤軍；不過，他也強調隨時會對北約正舉行的大規模實兵演習「歐洲捍衛者21」，保持高度的警戒。據歐盟估計，俄國在烏克蘭邊境與克里米亞一帶，駐紮士兵已逾10萬人。俄國於2014年併吞克里米亞。

對於烏克蘭東部情勢突然的緩和，澤倫斯基則表示歡迎。他在推特上強調，俄國「在我們邊界一帶按比例減少部署的兵力，有助於緩解兩國緊張」。不過，他也強調烏克蘭會保持警戒，並歡迎任何能減少烏東頓巴斯區冰與與緊張情勢的措施。

The reduction of troops on our border proportionally reduces tension. 🇺🇦 is always vigilant, yet welcomes any steps to decrease the military presence & deescalate the situation in Donbas. Ukraine seeks peace. Grateful to international partners for their support #StrongerTogether — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021

英國廣播公司(BBC)表示，烏克蘭軍方證實俄軍先前已進入羅斯托夫、布揚斯克(Bryansk)、沃羅涅日州(Voronezh Region)與克里米亞。北約表示，在俄國撤軍後，任何足以減緩局勢升級的舉措都是重要的，西方軍事聯盟仍將持續警戒。北約領導人將於6月舉行峰會，屆時俄國將成為討論重點。

(中時新聞網)