小編今天（23日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是台股「萬七」邁入第七天，投資人打帶跑心態濃，「隔日沖」、「當日沖」及「有賺馬上沖」的三沖客湧現，22日上市櫃成交值爆出歷史最大量7,675億元，傳產族群成當沖天堂。

【1】三沖客炒翻 當沖4,847億

台股「萬七」邁入第七天，投資人打帶跑心態濃，「隔日沖」、「當日沖」及「有賺馬上沖」的三沖客湧現，22日上市櫃成交值爆出歷史最大量7,675億元，當沖總交易戶數及交易買賣金額加總雙創新高，達150.22萬戶及4,847.21億元，愛普、天鈺當沖比飆上七成，航海王長榮也飆上66.29％，熱門股成當沖天堂。

【2】台股爆7,675億元天量 狂刷九大紀錄

台股22日在長榮、中鋼及面板雙雄指標股開高走低下，引爆市場多殺多賣壓，上市櫃震出7,675.95億元歷史天量，股市、期貨及權證三大市場再寫下九大歷史紀錄。五大法人指出，股市天量收黑，顯示買盤人氣浮動，台股正從「本夢比」跨入「本益比」轉型期，高檔震盪迎接520行情。

【3】官股挺台股 連三日買超

520倒數一個月，政策全力偏多！即使台股連續第六個交易日守穩在萬七之上，代表政策動向的八大官股券商，22日積極逢低買超30.5億元，累計連三買，合計買超84億元，據統計，官股近三個交易日護盤首要個股仍是「護國神山」台積電，買超逾27億元最多，再來是23日除息1.6元的仁寶及近來因神盾分手而重挫的敦泰等，買超各約5億元。

【4 】兆豐金現金股利 挑戰每股1.63元

兆豐銀行將在27日董事會決定今年的現金股利發放，據了解，儘管兆豐金獲利仍居公股之冠，由於去年獲利較前年仍有衰退，使兆豐金在股利發放的拿捏上，也陷入長考，特別是能否達陣原訂的繳庫盈餘目標所對應的現金股利發放水準每股1.63元，已受到高度矚目。

【5】台積南京廠砸800億 擴建28奈米產能

台積電22日召開臨時董事會，會中核准核准資本預算28.87億美元、約折合新台幣793.925億元，以建置成熟製程產能。台積電表示，這筆資本支出將用於擴充南京廠產能，預估將擴增月產能達4萬片的28奈米成熟製程產能，以因應車用晶片等結構性需求增加。

(中時新聞網)