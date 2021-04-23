宜蘭縣某分局一名已婚警員，昨（22）日遭一位自稱是其線民的41歲劉姓女子指控性侵，並控訴該位警員曾販售安非他命給她，雙方關係糾葛，令劉女苦不堪言，曾意圖尋短，因此便用手機錄下員警提及毒品，以及啪啪啪時的錄音檔給檢警偵辦。但據了解，此案在去年就鬧得沸沸揚揚，所屬分局也將遭指控的警員函送偵辦，目前仍在審理當中。

但是遭指控的警員無奈回應，此事都是女方惡意指控，子虛烏有。但分局調查後，依違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」將該位警員記大過調職，並函送地檢署偵辦中。

據了解，劉女過去曾是分局列管毒品人口，在戒治下已戒斷，但他卻指控某分局員警利用偵辦毒品案期間接近她，並多次對她性侵。

劉女指控，雙方總計發生至少4次性關係，事後警員還販售劉女1包5公克9000元的安非他命，兩人關係錯綜複雜，劉女因此趁機用手機錄下員警談論毒品及啪啪啪時的聲音檔，交給檢警偵辦。

面對女方指控，該位警員全盤否認，直言「沒這回事」，而宜蘭縣警局獲報也已主動調查，去年7月將本案函送偵辦，不過調查期間，該位警員確實違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」，與劉女皆未事先報備，因此記大過一支，上月已調整為制服警察。

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