去年11月因牛肉麵、統編風波請辭的行政院前發言人丁怡銘，被爆回鍋政院擔任有給職顧問，行政院長蘇貞昌用人方式也遭到各界質疑，有人還認為8月28日公投一過蘇將面臨下台危機，對此，民進黨前副秘書長、制憲基金會執行長林宜正認為，蘇貞昌不一定會在828公投下台，主要看民進黨政治目標設定為何，以及當下政治環境氛圍為何，至於誰會接任蘇貞昌，他認為立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄及桃園市長鄭文燦三人為可能人選。

據港媒《中評網》23日報導，林宜正接受採訪時表示，外界認為蘇貞昌可能在5月或是828公投後下台，他認為就算8月公投4案通過，蘇貞昌也不一定會下台，因為許多政策不是蘇貞昌主導，而且只要後續因應得宜，蘇貞昌留任機率還是很大，蘇貞昌下台時機，主要是看民進黨政治目標設定為何，以及當下政治環境誰最適任？

至於下任行政院長最有可能是誰？林宜正認為，遭外體點名的鄭文燦未必會接行政院長，以蔡英文用人眼光來看，顧立雄和游錫堃都有可能被任命，因為顧的形象為蔡英文所喜，而游錫堃是蔡英文可控制之人，所以這2人拔擢為行政院長的機率很大。

對於蘇貞昌何時下台，國民黨立委鄭麗文21日在《中視》政論節目《庶民大頭家》也表示，8月28日公投一過，蘇將面臨下台危機，但蘇有這麼好被請走嗎？因此她認為，政院機要顧問丁怡銘回鍋目的，就是幫蘇再纏鬥一番，反正以蔡英文的個性，說不定到時蘇還是可以硬留下來。

(中時新聞網)