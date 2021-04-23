1名女友因為月經來了，而平時使用衛生棉的生理褲剛好拿去洗，她因此穿了件性感的鏤空內褲，當晚與男友在床上摟抱時，沒想到衛生棉的黏膠竟穿過鏤空部分，黏膠直接貼在男友的下體，她之後起身時，黏膠瞬間撕離下體，讓男友瞬間痛得站起身摀住下體，大喊超痛，有趣意外讓眾多網友笑翻。

該女友在Dcard上發文表示，她日前月經來，但平時月經來時所穿的生理褲剛好拿去洗了，她因此隨手拿了1件內褲，並貼上衛生棉；當天晚上她的男友來找她，2人因此在床上纏綿，準備進行性行為，她這時才發現她所穿的內褲是性感的鏤空內褲，鏤空的部分會將衛生棉黏膠露出，沒想到因此發生有趣的小意外。

女友穿鏤空內褲，而衛生棉的黏膠竟穿過鏤空部分，黏膠直接貼在男友的下體，她之後起身時，黏膠瞬間撕離下體，讓男友超痛。（圖／翻攝自Dcard）

該女友說，她與男友躺在床上摟抱時，因為2人都已經脫去外褲，她仍穿著內褲，男友則全身赤裸，當2人的下體距離很近、碰觸時，衛生棉的黏膠竟硬生生黏在對方的下體上，而她完全沒發覺，甚至站起離開，黏膠瞬間脫離該部位；而男友因為黏到的部位較敏感，當下立即痛到用手摀住下體，大喊很痛。

該女友事後在網路發文說「為男友的大象默哀1分鐘」，還手繪當下的情境圖，將2人擁抱的畫面、男友痛到縮瑟的情境畫出來；許多網友則留言說，「畫得很好耶」、「畫得圖好可愛哦」，也有人說「想到就覺得很痛」、「有人試過在包皮上貼OK蹦嗎，撕下來差點脫胎換骨」、「看完縮了一下」。

(中時新聞網)