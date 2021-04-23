老鷹官方23日宣布，當家後衛崔楊經過核磁共振(MRI)檢查過後，將因左腳踝二級扭傷，至少缺席1到2周時間，老鷹初步預估他只需缺席兩場比賽，接著找尋合適時間更新他的傷情，代表他的腳踝傷勢不如先前預估嚴重，算是虛驚一場。

崔楊昨在出戰尼克第3節還剩1分13秒出現驚悚畫面，當時老鷹還以95比87領先，崔楊卻在切入上籃同時，落下不小心踩到對方的腳，當場造成左腳踝扭傷，讓他痛到倒地狂打地板發洩，最後只能依賴隊友攙扶離場，看來情況並不好。

幸好檢查過後，確定崔楊傷勢並不嚴重，只要他的腳踝腫脹程度消退，就可準備重新回到場上拚戰，他本季場均25.3分、9.6助攻與3.9籃板，是老鷹陣中不可缺少的第一得分好手，在他缺席期間，老鷹必須找到合適控球人選幫忙才行。

畢竟目前老鷹取得32勝27敗，位居東區第5，卻只領先東區第6塞爾提克0.5場勝差、領先東區第7熱火1場勝差，甚至跟東區第8黃蜂，也只有3場勝差，假如老鷹一不小心陷入連敗，很有可能落居要打附加賽地步，崔楊勢必趕緊歸隊。

(中時 )