財政部轄下公股銀行人事日前再次大換血，其中包括第一金證前董事長葉光章請辭下台、由陳致全接任。今(23日)有媒體報導，葉光章在5年任內花用交際費破千萬元，財政部也正在了解詳情。對此，葉回應所花費用沒這麼多，且交際費及年節禮品費使用及核銷均依照公司規定辦理，一定合法，絕未中飽私囊。

針對葉光章請辭消息，財政部20日曾發布新聞稿表示，因第一金融控股股份有限公司，先前曾接獲第一金證券股份有限公司前董事長葉光章相關檢舉函，內容涉及內部人員管理及業務營運等公司治理不當問題，經財政部長蘇建榮告知檢舉內容後，葉光章即提出辭呈奉准，而針對檢舉事項，後續將進行適切處置。

而據《鏡週刊》今報導，總計葉光章5年內的交際費加購買年節禮品共花了1008萬元，其中用來購買新光三越及SOGO百貨禮券金額高達394萬元，至於禮券流向則待相關單位深入追查。不過，葉光章對此表示，交際費及年節禮品費使用及核銷都依照公司規定辦理，一定合法，絕未中飽私囊，也沒有超過公司額度；關於交際費及年節禮品費核銷破千萬元，葉表示沒這麼多。

另外，根據《中國時報》3月10日報導，葉光章來頭不小，姊姊是前立委葉宜津，他本人則頂著美國紐約州奧本尼法學院法學博士的高學歷，2016年6月在前行政院長林全欽點下，葉光章空降出任第一金證總經理，2017年9月又被行政院長賴清德拔擢為董座，據知他與民進黨新系交好，但在2018年台南市長選舉新系挺黃偉哲，就漸行漸遠。因其與民進黨的淵源，他之前請辭下台的消息也格外引人矚目。

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(中時新聞網)