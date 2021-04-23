美股漲跌跟台股的關聯度不大，主要是現階段台股主流在原物料族，這些個股股價較低，成為市場新資金(股市小白：新開戶的年輕投資人)蜂擁進場的方向，因為新進資金著重在股價便宜，而就價格來看，傳產股比電子便宜，加上有漲價題材加持，造就此波看回不回的結構。

目前台股架構係航運主攻，鋼鐵、紡織、水泥、塑化等原物料族群輪動，反觀電子股，因為人氣不足，形成弱勢股盤跌、強勢股不容易續航的情況，導致資金更移往非電族，是以電子成交比重再度跌落5成以下；嚴格說來，低價效應也在電子族群中發酵(如面板)，只是其投機力不如傳產強勁。

整體分析，目前原物料族群的後續買力相當強，不過，因為補漲到水泥、紡織，可能有過熱現象，尤其是指標股長榮(2603)出現巨量的黑K棒，看來傳產股需要降溫了；只是短期而言，傳產的熱度不致立即消散，資金抽離的可能性不大，因此，電子股現階段只能被動反彈、尚無強攻實力。(倫元投顧提供)

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