台灣花旗銀行遭勞檢發現，信用貸款電話行銷部門的廖姓員工在休息日出勤4小時，但銀行卻少給了1041元的加班費，台北市勞動局裁罰2萬元，銀行不服提行政訴訟請求撤銷處罰，台北高等行政法院認定，勞動局裁罰沒有違誤，駁回銀行的請求。可上訴。

北市政府勞動局在去年4月6日到花旗銀行實施勞動檢查，發現銀行與信用貸款電話行銷部門勞工約定，單週起訖為週一至週日，週六為休息日，週日為例假日，出勤時間為9時20分至18時20分，每日正常工時7.5小時，休息時間1.5小時。

但勞動局發現，廖姓員工在2019年7月20日休息日出勤4小時，依規定銀行應給付予勞工休息日延長工時工資1910元，但銀行只以本薪及伙食費列入休息日延長工時計算基準，少給付1,041元，勞動局命立即改善並陳述意見後，裁罰2萬元並公布銀行及負責人姓名。

台灣花旗銀行不服，提起訴願遭北市府駁回後，提起行政訴訟，銀行主張勞動局計算標準有誤，沒有少給員工加班費；北高行政法院認為，銀行只以員工本薪及伙食費列入休息日延長工時計算基準，致短少給付加班費，勞動局裁罰無誤，判銀行敗訴。

(中時 )