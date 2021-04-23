41歲羅志祥去年4月23日被前女友周揚青爆出分手內幕，直指他用情不專、男女關係混亂、愛玩多人運動，如今一年過去，羅志祥工作仍不見起色，盛傳周揚青今日有可能再發聲，但她至今無正面回應，今凌晨則在小號曬美食照，驚見「台灣牛舌餅」，但跟一般台灣民眾印象的牛舌餅差很多，引來網友吐槽：「不是長那樣」。
羅志祥過去緋聞眾多，卻始終沒公開過戀情，多年前他被大陸媒體拍到工作結束後和周揚青住進同一家飯店，夜晚羅志祥離開自己房間到周揚青房間，一整晚沒再出門，隨後羅志祥首度承認戀情，近年兩人也越愛越大方，不僅常在網上互動，周揚青也稱呼羅媽為「媽媽」，可見已被視為準媳婦。
然而去年4月，周揚青忍無可忍，揭開和羅志祥分手真相，指兩人交往幾年來她常被欺騙，甚至點名羅志祥和愷樂有染，羅志祥和愷樂道歉後，仍難平息大陸網友怒火，而周揚青事業則是節節高升，服飾網購事業傳出3天內就賺進1930萬台幣，她還受邀上實境節目，與歐陽娜娜、陳偉霆等人結為好友。
今凌晨周揚青在IG限時動態發文，分享跟歐陽娜娜見面聚會，周揚青還搶先聽了歐陽娜娜的新歌，讚娜娜「新歌非常好」，回頭周揚青在微博小號分享當晚吃的美食，竟有「台灣牛舌餅」，卻跟印象中的牛舌餅不太一樣。先前有傳聞指周揚青復合羅志祥，她則用歌詞回應「她自己賺得盆滿缽滿，無需男人」。
(中時新聞網)
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