日本政府23日表示，為抑制目前擴散疫情，以及在儘量不擾民與不會大傷經濟情況下，預計在東京，大阪等地區，可能會採用一種實行時間較短，但打擊力強的緊急狀態方式。

日本新冠疫情總指揮，經濟再生大臣西村康稔(Yasutoshi Nishimura)於23日表示，將在25日至5月11日發布的強效快版緊急狀態，計畫像是居酒屋，卡拉OK或餐廳等，部分提供酒精類飲品的商家不得營業，還有，一些大型體育賽事也不能有觀眾列席觀看或到場加油。

西村指出，詳細的規範還在研議，不過23日應可正式宣布細節。據悉，除了東京、大阪外，京都與兵庫也會實施這種新類型的緊急狀態。

22日日本首相的說法，也為極可能將要公布的強效快版緊急狀態埋下伏筆。菅義偉指出，政府計畫在東京等地再度實施緊急狀態，但未透露更多內容。

迄今，日本雖不像美國或印度等地區，疫情一發不可收拾，不過還是有約54萬染疫者與9,707位疫歿。

不過，令日本民眾詬病的是，自己政府所推動的疫苗接種率，始終無法快速擴大。因為東奧復賽僅剩三個月，而日相也下定決心，這場國際運動盛事一定要辦到底才行。

22日的新確診者方面，東京有861位，創元月29日以來最大人數。同時，大阪更爆出有1,167例，但尚未打破之前最高紀錄。

(時報資訊)