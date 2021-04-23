媒體報導美國總統拜登計畫將富人的資本利得稅稅率大幅提高將近1倍，受此消息打擊，周四美股三大指數重挫近1%。分析師表示，在大型科技股下周公布業績之前，這個消息在缺乏方向的市場上提供一個獲利了結的藉口。

周四收盤，道瓊工業平均指數大跌321.41點或0.94%，為33,815.90點，盤中一度下挫420點。

標普500指數盤中由紅翻黑，終場收跌0.92%，為4,134.98點。

那斯達克綜合指數下跌0.94%，收在13,818.41點。

該消息傳出之前，在業績題材與經濟數據主導下，三大指數均小幅上漲。

標普500指數11大類股全面收黑，醫療保健股盤中站上歷史新高，但最終仍不敵大盤賣壓，終場收跌0.43%。

工業股盤中大漲，但終場亦收跌0.47%。

科技股、非必需消費品、材料股、金融股和能源股，終場跌幅均超過1%。

彭博周四下午報導，消息人士透露拜登擬將美國富人的資本利得稅稅率最高提升至43.4%。該提案將把收入為百萬美元以上者的資本利得稅率從目前的20%提高到39.6%。

消息人士表示，這項提案是為了給兒童照護、普及學齡前教育和勞工帶薪假等重大投資計畫籌措約1兆美元資金，但有些人認為這個提案要獲得國會通過並不容易。

對沖基金Great Hill Capital LLC董事長Thomas Hayes表示，如果該提案有機會通過，美股將崩跌2,000點。

Kingsview Investment Management投資組合經理Paul Nolte表示，當有關調升稅率或資本利得稅的提案被提出，所有人都興奮起來，先賣出，然後再來問問題。

Cresset Capital Management創始合夥人兼投資長Jack Ablin表示，拜登的提議實際上是將百萬美元收入者的資本利得稅稅率提高了一倍。這對長期投資人而言，成本將大幅增加。如果投資人認為這項提案有可能在明年成為法律，預料今年就會開始出脫股票。

資本利得稅若提高，成長股可能首當其衝，周四帶領大盤走低，特斯拉和亞馬遜股價分別下挫3.3%和1.6%。iShares S＆P 500成長型ETF下挫1%，跌幅超過價值型ETF。

Morgan Creek Capital Management執行長兼投資長Mark Yusko表示，市場高度集中在少數幾檔成長型個股。過去幾年這些股票帶動了大部分漲幅，當前的股價讓許多投資人獲得可觀的收益。對資本利得率將提高的擔憂，可能觸發這些股票的賣壓，並引發市場修正，因此部分投資人可能搶先一步，試圖透過出售股票，或透過放空來避險。

個股方面，美國航空集團（American Airlines Group）和西南航空（Southwest Airlines）上季虧損小於市場預期，釋出旅遊需求復甦的信號，惟兩家公司仍分別下跌4.5%和1.6%。

美國化學大廠陶氏（Dow Inc.）上季營收獲利均優於市場預期，但股價仍大跌6%。今年來陶氏股價仍上漲近10%。

AT&T逆勢上揚4.2%，因經濟解封帶動智慧手機銷售和媒體業務，該公司營收超出華爾街預期。

(時報資訊)