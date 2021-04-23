父母生下兒女就會負起會養育責任，但如果小孩長大成人不知感恩回報，甚至要求年邁的父母繼續工作，當提款機，那跟養畜生有何不同？一名已成人的網友，竟然發文抱怨媽媽失業，還問網友們有沒有工作介紹給他媽媽，否則一家就要喝西北風。此文一出，引發網友砲火全開，疑是釣魚文怒刪。

這名原PO在臉社團「爆料公社」發文表示「我要抱怨我媽媽，你說你8月就沒工作，你不是說你要做到70歲養我們嗎？你如果沒工作，家裡誰撐？」。還說，哥哥在外租房子不給錢，姐姐住家裡不給錢，他在外面又欠卡債「媽媽，你可以再找第2份工作，不要放棄！你都可以用22K養我們長大成人了，哥哥沒出息，姐姐屈就2萬多薪資，我工作經常做不久，爸爸臥病在床，媽媽！拜託你一定要撐下去。」

「家裡的水電、瓦斯、手機費與任何開銷，都是靠媽媽，雖然日子很苦，可是媽媽還是撐過來了，用百貨業微薄的薪水養大我們3個，媽媽你要堅持住啊！」原PO最後問網友：「有沒有網友可以介紹工作給我媽媽，不然我們一家人要喝西北風了！我不想睡路邊」。

此文可見，原PO已是出社會的成年人，自己不長進不打緊，還要求年事已高的媽媽繼續工作養他，引發眾人怒火留言砲轟「你怎麼不要網友介紹工作給你，你是缺手還是缺腳，恩......應該是缺腦！」、「如果我是你媽，我會直接把你掃出去，欠卡債的是你，自己解決！」。

另有人表示「我不確定這篇文是不是來釣魚的，但就算是故意釣魚，你的腦子也不會好到哪裡去」、「這篇釣魚文寫得很彆腳，要不要多去練練才能釣到魚」、「對於這種秀下限極致的發文，實在很難讓人相信真有這類人種，就算是鬧著玩的，有這種觀念就是不對！」。

(中時新聞網)