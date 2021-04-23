周四美股收黑，今（23日）台北股市以17117.49點開出，小漲20.52點，但開盤不到10鐘即出現震盪，靠著權值股拉抬隨即翻紅漲逾50點，台積電在平盤震盪，開盤價為592元，暫報595元。

鋼鐵航運開盤漲跌互見，半小時後傳產類股翻黑，中鋼以39.60元開出但馬上出現回檔，重挫近4%，暫報37.35元，長榮以74.5元開出，同樣止不住跌勢，暫報68.6元，

受美國總統拜登傳出將對富人加稅的影響下，美股周四皆收黑，道瓊跌 321.41 點（或 0.94%），標普500下挫58.44點（或0.92%），那斯達克指數跌131.81點（或0.94%），費城半導體下跌74.09（或2.31%）。

昨（23日）台股在開盤1小時後就爆出2200億交易量，帶動早盤集中市場加權指數來到17428.15點的歷史新高，沒想到午盤後出現下殺，終場反而以下跌105.14點作收，收在17096.97點，成交值爆出6448億元的新天量。

三大法人合計賣超28.99億元，外資及陸資買超29.14億元、投信買超1.02億元、自營商賣超59.15億元，熱門股中鋼漲1.04%、收在38.9元，長榮跌3.95%、收在72.9元。

法人指出，近來傳產股交易火熱，成交量能大增，顯示籌碼趨於不穩定，要留意法人或主力大戶落跑，建議散戶投資人不要追高，資金持股水位過高的可逢高適時調節。

(中時新聞網)