氣動元件廠氣立接單持續好轉，第一季淡季不淡，3月及第一季合併營收雙雙改寫同期新高，今（23）日下午將參加富邦證券舉辦線上法說會，說明今年營運展望。由於第二季向來是氣動元件銷售旺季，今年第二季業績是否因後疫情而大爆發，格外備受各方關注。

大陸持續經濟成長，推動新基礎建設、智慧城市等政策，帶旺自動化設備及5G相關業者對氣動元件需求，亞德客、氣立兩家氣動元件廠，第一季合併營收均呈現淡季不淡，創同期新高的佳績。

氣立3月合併營收1.71億元、年增17.58％，締造近33個月新高；第一季合併營收4.47億元、年增53.01％，創同期新高。

氣立表示，氣立第一季營收大幅成長，主因是許多大廠擔心農曆過年期間，疫情可能擴大，導致缺料重演，帶動年前拉貨動能，加上大陸疫情控制得宜，經濟復甦力道強勁，客戶對氣動元件需求增加，帶動氣立3月合併營收改寫同期新高。

(工商 )