【愛傳媒葉毓蘭專欄】4月21日早上結束了在司法委員會的質詢後，來到中部參加經濟委員會的考察行程，以瞭解目前台中地區的缺水、限水情形以及福田水資源回收中心的運作狀況，下午則到了日月潭聽取台電對於山區水庫淤積的處理報告。

我國正面臨百年難得一見的旱災，台中、苗栗與彰化部分地區已經進入到了「供五停二」的階段，雖然政府早有公告請民眾因應，但仍然對各行各業都產生了衝擊，若旱情一直不解除，我與同行的江啟臣委員意見一致，政府應實質地提供受影響的商家如餐飲、旅宿、游泳、洗車等業者紓困方案，而不是只有減抵稅金等連治標都治不了的方式，畢竟他們可是連生意都不能做的！

而且這種天災，也不應該全由地方政府承擔一切責任，台中市府已經向中央提出了請求，懇請王美花部長向蘇院長轉達台中市府目前的困境，讓人民一起渡過難關。

這次報告有個數字讓我非常感慨，那就是我們自來水的「漏水率」傲視全球，世界各國平均的漏水率都只在個位數，但我國的平均漏水率卻高達13.9%！

台中地區更居六都之冠的16.83%！每天光是全台漏掉的一百二十萬噸水就足以供應大台中的用水，我們再怎麼樣節水都比不上漏水的速度，真是無比諷刺，我希望不只是中部地區，自來水公司一定要正視漏水的問題，這些基本工程反而是在旱情當中最重要的一環。

下午來到日月潭考察，雖然五十多年來已經來過無數次，但今天水沙連的景象令我瞠目結舌，我從來沒看過水位低到如此的湖面，甚至沉睡在湖底的九蛙都露出來了！

台灣一向都是美麗的寶島，日月潭又是國人最喜愛的景點。今天這趟考察令我感慨萬千，也祈求旱災能早日過去，不論舒力基颱風來或不來，希望她都能帶來雨量拯救我們目前的窘境，政府也應該做好若旱情持續的最壞打算，並如同去年最愛提的「超前部署」一樣，現在就應該開始規劃紓困方案了！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)