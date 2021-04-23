七六人明星中鋒恩比德的口氣越來越猖狂了！恩比德接受《The Athletic》權威記者查拉尼亞訪問表示，「毫無疑問，我就是本季年度MVP！」他更列出3大主因，分別是對方防守球員對他關注程度、對球隊影響力與七六人當前高居東區第1。

「我整個球季都處於統治地位，每次我持球，對方至少3人守我，但我仍能做我最擅長的事情，」恩比德說，「當你看到我們球隊排名與我的數據，我自認可以配得上最佳防守陣容，我的統治等級表現，完全展現在目前攻守兩端上面。」

「前兩年的年度MVP阿提托康波，他也是攻守俱佳，並且球隊拿到很好的戰績，」恩比德表示，「上季季後賽被橫掃出局後，我們思考了很多東西，我們需要找回贏球的方法，不被尊重與沮喪激發了我的動力，我們要變更強，再次證明自己。」

不僅是恩比德自我吹噓，就連知名球評「俠客」歐尼爾也力挺恩比德當上本季年度MVP，「現在我會選擇恩比德，他打出應有表現，場均得分也高於約基奇，儘管恩比德比較出色，但他跟約基奇相差無幾，恩比德是10的話，約基奇就是9.9762541。」

(中時 )