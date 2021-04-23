大甲溪發電廠放水廣播系統故障，馬鞍壩兩岸的白冷、新社一帶居民一早被疲勞轟炸一個多小時。（王文吉攝）

台中旱象解除了嗎？大甲溪上游馬鞍壩一帶今天上午6時許不斷播送排洪放水廣播，當地民眾投訴一直疲勞轟炸到8點多才停止，「德基水庫都沒水了，還有水放嗎？」大甲溪發電廠解釋，因廣播系統故障，維修人員已修復，強調水情仍嚴峻，沒有實施放水作業。

「水道關閉，上游水道現在要開始放水，初期放水量每秒約30立方公尺，並視流量增加放水量，請大家趕快離開河床，以免發生危險。」大甲溪白冷、天冷一帶居民清晨被放水廣播吵醒，持續重複播送一個多小時，連對岸新社居民都不堪其擾。

投訴民眾抱怨「一直放，放很久了」，質疑「德基水庫都沒水了還有水放嗎？聽到超傻眼...」

大甲溪發電廠解釋，放水廣播正常會在放水前1小時、前5分鐘分別播送1次，若有加大排洪量會再播送，連續播送1個多小時是因廣播系統電源切換異常，維護人員已修復，強調水情仍嚴峻，沒有實施放水作業。

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