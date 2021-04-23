湖人球星詹姆斯(LeBron James)最近又有失言風波，白人惡警德瑞克蕭文(Derek Chauvin)被陪審團認定殺人罪成立，詹姆斯振奮叫好之後，貼出另一個白人警察的照片寫道：「下一個就是你！」那位警察前日在俄亥俄州哥倫布市開槍射殺了黑人女子布蘭特(Makiyah Bryant)。沒想到詹姆斯在推特慘遭炮轟，決定刪文道歉。

美國黑人少女布蘭特持刀攻擊另一位少女，隨即遭警察開4槍擊斃，引起軒然大波。（美聯社）

原因在於布蘭特不是所謂「無辜黑人」，她當時手持利刃試圖刺殺另一位黑人女子，警察大喝阻止未果，只好開槍擊倒布蘭特，她最後送醫不治。網友批評詹姆斯：「警察這次明顯只是要救人，跟政治和種族無關。」「換成你女兒被刺，你也叫警察不要出手？」

詹姆斯刪除原文之後表示：「憤怒對大家、包括我在內有何好處，弄清楚事實才有幫助。我的怒火還在，我對那位小女孩(布蘭特還未成年)的家人寄予同情，盼望正義獲勝！」

保守派黑人名嘴歐文斯(Candace Owens)藉機攻擊詹姆斯，她在IG嗆聲：「任何腦袋正常的人都會感謝那位警察。什麼樣的人會袒護一個持刀的瘋子，還嘗試把救人一命的警察釘在十字架上(威脅要讓他入獄)？這就是你們的皇帝詹姆斯？我不在乎他打籃球有多神，這個男人令我作嘔。」

還好支持詹姆斯的人也很多，有民眾上街抗議、包圍警局，也有人指出警察可以嘗試徒手制伏布蘭特，就算要拔槍也不需要連開4槍，甚至打致命處把布蘭特擊斃。

(中時新聞網)