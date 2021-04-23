這2天少子化議題很熱，許多人對於不敢生小孩的原因感到好奇，兩性作家「女王」昨在臉書分享她的觀察結果，托育問題與職場育嬰環境不友善、觀念改變以及生理因素是三個主因，畢竟生小孩並不是打賞點錢就夠了，而且許多現代人已不再認為結婚生子是人生必須的事。

女王指出，某次在路上遇到一對祖孫，在阿嬤送孫子去幼稚園上學的路上，她與對方聊天得知，公幼抽籤的中籤機率低，孫子是候補200多號，為此，女王感到非常疑惑，明明都已經少子化了，為什麼公托公幼還這麼難搶？

女王接著說，職場上的不友善也是影響生育率的原因，曾有朋友告訴她，如果育嬰假請太久工作恐不保，因此許多人根本就不敢請；此外，在家照顧小孩沒有收入，若沒有後援，隊友又很雷，根本就不敢再生。

女王也說，許多媽媽都是在「送托去工作」和「辭職帶小孩」兩者之間苦苦掙扎，需要考量到經濟問題，又要考量小孩的照顧問題，另外自己的職涯發展也很重要，種種因素加起來，真的超級不容易。「鼓勵生小孩並不是打賞一點金錢就生。如果職場、環境、托育不友善，人們還是會卻步。」

女王表示，另一個很大的族群是「單身不婚」和「婚後不生」的人，身邊有許多高學歷、經濟條件好的女性朋友，她們認為婚姻並非是女生非得要走的路，因此並不想結婚；另外也有結婚過後決定不生的夫妻，多數的經濟條件與能力都很不錯，但就是不想生小孩，而這是每個人的自由，每個人都有自己想過的生活方式。

女王透露，身邊朋友生完小孩壓力大的很多，深怕再生要求男生去結紮，因為怕生超過兩個會讓生活品質下降，進而導致夫妻失和；也有朋友只生一胎就堅決不再生；當然也有些人是因為生理因素，像是患有不孕症的人，即便想生也很困難，因此在這個少子化的世代，願意努力生小孩的，真的要多鼓勵。

(中時新聞網)