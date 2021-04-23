國民黨立委蔣萬安（右）、《百靈果News》主持人凱莉（左）。（圖／翻攝自YouTube）

國民黨立委蔣萬安20日上Podcast，被問到是否曾與蔣宋美齡見面？蔣表示小時候在同學家巧遇蔣宋美齡，大人們紛紛拉著他到蔣宋美齡面前，要他向眼前這位「老太太」打招呼，讓他相當不解。小學、國中不時聽到老師、同學對他明示、暗示與蔣家的關係，國中他才從圖書館找到答案，直到高中父親章孝嚴才鄭重告訴他真相。對此，主持人凱莉笑喊：「為什麼全世界都知道就你不知道！不信！」

蔣萬安上Podcast節目《百靈果News》，談到身世問題，蔣表示，過去有人問他有無跟曾祖父蔣中正見過面？他唯一想到的就是在幼稚園時，有次見到過曾祖母蔣宋美齡，那是在他一個同學家，對方是監察院前院長陳履安的兒子，當時他在同學家玩，蔣宋美齡突然造訪，很多人就拉著他去見蔣宋美齡，叫他去跟蔣宋美齡打招呼、讓蔣宋美齡看看他。當時他並不知道自己與蔣宋美齡的關係，看到蔣宋美齡只覺得是一個老太太，也不解為何那麼多大人要他去打招呼，他當時打完招呼就跟同學跑出去玩了。

蔣萬安坦言，高中以前都不知道自己真正的身世，也不知道「蔣」這個字對自己的意義是什麼。但從小學到國中，就會有同學跑來對他說：「喂！章萬安！章萬安！我媽媽說你是蔣經國的孫子！」、「我聽說你是我們現在總統的孫子！」他每次聽了都一頭霧水。但此話一出遭主持人凱莉笑虧：「為什麼全世界都知道就你不知道！不信！」蔣則回應：「我也很納悶！」蔣指出，小學三年級時蔣經國過世，學校都要降半旗，但他還是下課跟同學衝去外面玩，突然在走廊上被一個老師攔下來，對他說：「你過來！你過來！你阿公都過世了，你怎麼還去操場玩？」當時他更是一頭霧水，此事也讓他內心一股狐疑。

國中一年級，他參加班上辯論比賽去市立圖書館找資料，休息時去隨便看看書，就翻到一本講到他祖父跟祖母的故事，裡面竟有他父親跟叔叔的名字，也寫到他們都是蔣經國的孩子，他這時才把所有事都串起，赫然發現原來老師、同學講的都是真的，但他始終不敢問父母，因為覺得這是件很嚴肅的事，等長輩認為合適時，自然會告訴他。直到高中二年級，父親有天把他跟兩個姊姊叫進書房，告訴他們真正的身世，那天起他才真正相信這件事。

(中時新聞網)