中和公寓火警一家四口倉皇逃生 周圍6住戶嗆傷送醫

新北市中和區忠孝街巷弄內某公寓3樓今（23日）凌晨4時許傳出火警，火舌瞬間將3樓吞噬，警消獲報前往馳援，所幸一家四口第一時間及時逃生，但火勢也波及周圍住戶，釀成6人嗆傷送醫，所幸送醫後無礙，消防員在半小時內將火勢撲滅，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，該公寓為5層樓建築，火勢從3樓房間開始延燒，瞬間將3樓吞噬，烈火在黑夜中格外醒目，濃煙不斷從屋內竄出，周圍民眾見狀連忙通報消防局救援。

消防局獲報共出動11單位、警消88人、救災車輛28輛前往馳援，佈水線搶救於半小時內將火勢撲滅，所幸一家四口第一時間及時逃生。

新北市中和區忠孝街巷弄內某公寓3樓今（23日）凌晨4時許傳出火警，火舌瞬間將3樓吞噬，警消獲報前往馳援。（翻攝）

新北市中和區忠孝街巷弄內某公寓3樓今（23日）凌晨4時許傳出火警，火舌瞬間將3樓吞噬，警消獲報前往馳援。（翻攝）

警消同時緊急疏散周圍18名住戶。但由於濃煙過太，也造成周圍住戶4男2女共6人輕微嗆傷，送醫後並無大礙。

警消初步研判，疑因延長線插座過多釀成火警，但詳細起火原因待進一步釐清，消防局於清晨4時47分接獲報案，5時03分火勢熄滅，燃燒家具面積約10平方公尺。

(中時 )