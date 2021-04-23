陸駐比利時使館網站23日發布消息，針對比利時法語區議會21日通過一項涉疆決議，無端指責新疆存在「強迫勞動」「再教育營」等，中方對此堅決反對，並予以強烈譴責。中方多次重申，新疆事務純屬中國內政，涉疆問題不是民族問題、宗教問題、人權問題，而是反恐、去極端化與反分裂問題。新疆根本不存在所謂「維吾爾族人遭拘禁」「強迫勞動」「強制絕育」等情況。

陸駐比使館稱，美西方一些反華智庫和政客，出於對中國偏見和政治目的，散播有關涉疆謊言和虛假資訊，無端指責抹黑中方，是對中國人民的巨大侮辱和冒犯。聽信各種涉疆謊言和虛假資訊，並通過所謂決議誣衊指責中方，是對中國人民的進一步冒犯。

使館表示，中國新疆的大門始終是敞開的。本月初，上海合作組織祕書長及21個國家駐華使節和外交官赴新疆訪問，通過親身經歷和所見所聞，表示理解和支持新疆反恐和去極端化努力，認為美西方反華勢力對新疆的汙蔑之辭毫無根據，紛紛讚賞新疆社會當前經濟穩定繁榮、發展成就前所未有。同時，中方歡迎聯合國人權事務高級專員訪問新疆，但訪問不是搞有罪推定式的所謂「調查」。任何人利用此事進行政治操弄，絕不會得逞。

使館強調，必須指出，法語區議會基於謊言和虛假資訊意圖向中方施壓，這種做法完全行不通，對中方不會起任何作用。奉勸法語區議會有關議員立即停止利用涉疆問題搞政治操弄、干涉中國內政，停止做損害中比合作的事。

(中時 )