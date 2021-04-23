全球科技及服務的領導廠商博世正在將物聯網和人工智慧相結合，並認為在科技和生態發生深刻變化的當下，電氣化解決方案將為集團創造新商機。博世集團（Bosch）董事會主席鄧納爾 (Volkmar Denner) 博士在集團年度記者會上表示，博世順利度過了新冠疫情爆發後的第一年，我們除了成功轉型到電動交通領域，同時結合人工智慧，我們也顯著拓展了軟體業務。

在動力系統方面，電動交通正成為博世的核心業務。鄧納爾博士指出，博世在該領域的前期投資金額已達50億歐元，而今年投資額將達七億歐元。目前，博世在電氣化動力系統零組件的營業額以領先市場兩倍的速度成長，成長率約為40％。博世計畫到2025年達成年營業額的五倍成長，達到50億歐元，並提前一年可達成損益兩平。鄧納爾表示，電動交通早已不再是關於未來的願景。博世在該領域的前期投資目前已看到顯著成效。截至2020年底，博世總計已獲得價值200多億歐元的訂單。

今年第一季，博世集團營業額年增率為17％。博世集團財務長暨董事會副主席Stefan Asenkerschbaumer表示，博世在今年第一季所取得的佳績，為2021年奠定良好的基礎。縱使對2021年充滿信心，Asenkerschbaumer認為今年仍是深具挑戰的一年。

當前，博世預估第一季營業額將較去年同期約成長6％，而營業利潤率將略微提升至3％或4％，不包括組織重整花費。然而，這將取決於難以評估的半導體瓶頸所帶來的影響。Asenkerschbaumer說，2021年將是一個重要的里程碑，決定我們是否能在今後兩到三年內達成利潤率重回7％的目標。

儘管受到新冠疫情的影響，2020年博世息稅前營業利潤依舊達到20億歐元（依據汽車轉向事業部和博西家電集團採購價格分配影響進行了調整）。達成此振奮人心的業績對集團至關重要，確保了博世能繼續在未來關鍵領域持續投資。博世集團總營業額為715億歐元，息稅前利潤率為2.8％；研發支出維持不變，為59億歐元。2020年額外增加了占比為4.7％的調整後重組費用。

博世將運用其在聯網化（the internet of things，物聯網）和人工智慧（artificial intelligence，AI）累積的豐富經驗，以此優勢發展未來業務，成為領導人工智慧物聯網 (AIoT) 公司。博世預估，人工智慧產品將在未來幾年為集團創造數十億歐元的營業額，而家用聯網設備的銷售數量也將翻倍，自2020年的400萬件增加至2021年約800萬件。此外，博世希望利用人工智慧技術來評估客戶的產品使用相關資料，並以此為客戶提供軟體更新、開發新功能及服務。鄧納爾說道，聯網產品能讓我們獲得產品使用的資訊，以利博世持續改進產品，反覆運算更新，為客戶創造更大價值。

例如，以模仿人腦的類神經網路為基礎的影像分析為視訊安全領域開拓了新的可能性。為此，博世整合探測器、新型攝影機和與該裝置互聯的人工智慧盒。該功能將首先應用於交通探測器中，以在交通繁忙及照明條件惡劣的情況下可辨識和定位車輛。隨著用戶端實際應用資料的累積，人工智慧可以發揮越來越大的作用，如實現道路車禍的精準定位。

全球氣候行動正推動電氣化和綠色氫能的發展。鄧納爾認為，電氣化將在數個業務領域帶來新商機，除了汽車，建築領域的暖氣系統同樣需要電氣化解決方案。以電動交通而言，電池成本的下降和為實現氣候行動目標設立的排放標準是推動改變的關鍵。在樓宇科技上，熱泵和可再生能源正發揮著越來越重要的作用，特別是暖氣和空調業務。

以暖氣系統為例，博世推出的電力解決方案的成長速度遠高於市場水準。熱泵銷售在2020年成長逾20％，鄧納爾預期該營收將在2025年達到三倍。博世亦認為「歐盟綠色新政」(European Green Deal) 中針對住宅翻新的新規定，將促進熱泵營收的成長。由此，博世致力於發揮集團在「投資影響力、規模化生產和產業化經驗」上的專業。2020年，博世一款高效、靜音的氣源熱泵產品在德國的營業額已幾近翻倍。

博世十分看重氫能的市場潛力。歐盟的綠色氫能市場預計將於2030年達約400億歐元，年增率約65％。燃料電池能夠將氫氣轉化為電能。博世正在開發固定式和移動式燃料電池解決方案，並計畫在2021到2024年期間投資逾十億歐元開發燃料電池技術。鄧納爾表示，博世已經為氫能經濟作好了準備。100座固定式燃料電池工廠將在今年投入營運，為資料中心、製造業和住宅區等提供電力。2021年3月底，博世與德國班堡 (Bamberg) 市政單位合作，在其市中心設立固態氧化物燃料電池供電站，並已開始實際運作。

博世預測，移動式燃料電池零組件市場將在十年後達約180億歐元市值。鄧納爾認為博世在這一領域處於優勢地位，我們具備在燃料電池市場成為領導者的實力。博世與慶鈴汽車近期正式成立合資公司，生產燃料電池動力系統，70輛裝載燃料電池系統的卡車將於今年年底投入營運。

鄧納爾認為，歐盟提出的七期排放標準 (Euro 7 emissions) 初步計畫毫無意義，不過他表示很高興能看到相關辯論正在推動排放標準朝著更客觀的方向發展。鄧納爾解釋，實踐氣候行動並不等於完全不使用內燃機，而是終結石化燃料。除了電動交通和綠色充電能源，可再生燃料也能使道路交通達到碳中和。

鄧納爾將交通移動的氣候中和目標與上世紀60年代的人類登月計畫相提並論，認為這兩者都是遠大目標，只是當時美國總統甘迺迪僅制定出「第一個登月」的目標，將實際執行交由工程師決定，而如今歐盟執委會 (European Commission) 正背道而馳。如此一來，其他有助於氣候行動的替代性做法必將發展受阻。如果整個社會希望真正實踐氣候行動，那麼各類科技就不該互斥，而應該相輔相成。

博世正依其計劃推動氣候行動。博世集團已於400多個業務據點達成碳中和，並獲得認證。博世正進一步針對其「範疇三」(scope 3) 目標規劃具體行動：2030年供應商到客戶的整條價值鏈中的二氧化碳排放，將較2018年減少15％，減碳共計6,700萬噸。鄧納爾表示，我們將努力推動博世產品組合朝著節能和技術革新方向發展。未來，供應商或物流服務商的碳足跡將成為博世簽訂新採購合約的考量標準之一。為了減緩全球暖化，這些努力都是值得的。

博世預估今年全球經濟成長率將略低於4％，去年為3.8％。Asenkerschbaumer說道，縱使2021年我們已經擁有良好的開始，但新冠疫情仍有可能造成巨大風險。

Asenkerschbaumer認為博世已經意識到汽車市場的瓶頸所在，尤其是半導體領域的需求強勁。在此情況下，博世正全力以赴地為客戶提供協助。然而，短期內仍將不會出現任何改善，並可能對今年業務發展造成影響。長期而言，Asenkerschbaumer認為有必要降低汽車產業供應鏈受影響的機率。此外，根據電動交通、自動駕駛和未來電子架構等未來重要領域來整合集團汽車業務，也需要大量的前期投資。身處於意義深遠的轉型過程中，2021年對於博世而言至關重要，也將充滿挑戰。

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