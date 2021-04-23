楊丞琳今年初因為參加《乘風破浪的姐姐2》飛往大陸工作，也和老公李榮浩團聚緩解了300多天的相思之苦，日前她在社交平台分享練舞時的照片，還寫下粉絲開玩笑的說沒洗頭，近日又有人誤傳她「不愛洗澡」，引起媽媽的擔心，也讓她只好發長文向大眾解釋這一切。

楊丞琳在IG限時動態發文，表示之前曾問大家一個問題：「如果不出門你們會洗澡嗎？」從那之後，大眾就開始誤會自己不愛洗澡，引發媽媽擔憂，因為媽媽知道女兒不是這種人，所以一直希望楊丞琳能夠向大家澄清這點。

楊丞琳繼續說，會問這樣的問題，是因為自己平常就算不出門也會洗澡，所以好奇大家的想法是否跟自己一樣，也沒想到回答「不會洗澡」的人占多數。

有鑑於先前被人誤解不愛洗頭，加上現在又有人在傳楊丞琳不愛洗澡，這些東西恰巧被學者專家看到，另外也引來酸民砲轟，種種批評都被她的媽媽看到了，因此希望楊丞琳出面澄清，自己並非不愛洗澡。

不過楊丞琳認為，這種事情真的不需要向大眾解釋，因為自己真的每天都會洗澡，另外就算真的不洗，也不干路人屁事啊，至於洗頭，她說：「確實不是每個人都會天天洗，所以我也會拿這件事跟大家分享，有時也會當玩笑在開。」

楊丞琳表示，自己能夠理解媽媽心疼女兒被罵的心情，所以才會特地發這篇長文來澄清，最後也向大家再度重申，「好了，別再亂說我是不洗澡的人了，我一天不洗澡就難受。」

(中時新聞網)