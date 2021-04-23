日本決定兩年後將福島核廢水排放入海，引發周邊鄰國反彈，我駐日代表謝長廷曾在臉書發文稱台灣核能發電廠的廢水也曾排放入海，遭台電、原能會否認，國民黨更呼籲蔡政府以「假消息」查辦謝。對此，謝昨(22日)在臉書貼文回應，「我的確有說我們的核能廠的含氚廢水也是排入海洋，若核能廠沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任」。但此言又讓不少網友火大，轟「還不下台」。

謝長廷22日在臉書貼文提到，「立委接受並引用台電跟原能會的說詞，等於肯定政府，我是執政黨的公職人員，不能異議，比起我個人遭受扭曲誤會反而是小事。所以我可以接受原能會説的反應爐冷卻水不等於爐水，爐心滲漏的水有特別處理，沒有危險，但現在國民黨人已經提出告發我犯罪，我不能裝傻説核能發電廠的廢水沒有放射性物質或排入海洋廢水沒有含氚。」

謝長廷提到，氚含量國際標準就是一公升水六萬貝克以下，現在日本說他們要採用ALPS工法，要做到一公升1500貝克，比標準低40倍，做得到沒有人會抗議，但兩年後才知道做不做得到，「所以我們只能質疑，聲明不同意，並要求日本提供即時透明資訊」。

關於日本福島核電廠的含氚廢水兩年後要排入海洋一事，立法院昨天砲聲隆隆的攻擊，整理一下大家的重點，不外針對我説： 「我們核能廠的含氚廢水也排入海洋」，指責我， 1、不應把核能廠正常排放廢水和福島核電廠排放污水相提並論。 2、不了解我反應爐冷卻... 由謝長廷發佈於 2021年4月22日 星期四

謝長廷最後表示，自己的確有說台灣核能廠的含氚廢水也是排入海洋，「若核能廠沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任」。

不少網友見狀後，在相關新聞報導底下留言提出批評，有人說「説錯話認錯道歉刪文就算了，竟然越拗越離譜，讓人看了想罵髒話」、「你願承擔法律責任就快滾回台灣來」、「那政治責任呢？」。不過，也有網友稱「勇者」。

網友留言。

日排核廢水謝長廷瞎扯台惹議 呂秀蓮：他應該多回來了解民意

(中時新聞網)