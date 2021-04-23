4月2日，台鐵太魯閣號發生嚴重事故，釀出49死悲劇，造成許多人家破人亡，一幕幕天人永隔的畫面，令全台都不勝唏噓。期間，許多單位、組織、團體都紛紛伸出援手，盼貢獻一己之力幫助罹難者與其家屬，其中像是76行者遺體美容修復團隊志工，過去13天就不眠不休協助本起事故罹難者「完整」走完人生最後一程，但昨（22）日該團隊發言人王薇君卻氣憤難耐，深夜時在個人臉書粉絲團PO文，替罹難者家屬發聲也道出自己心聲。

台鐵太魯閣號事故造成重大死傷，起訴書內容政府卻疑撇台鐵責任，令家屬大呼不滿。（圖／中時資料照）

王薇君昨日深夜在臉書提到，有家屬收到起訴書心情相當沉痛，表示自己讀得不多，但看完也知道，被告好像都是營造商，忍不住疾呼「臺鐵的責任在哪裏？」此外家屬還痛心疾首的說「政府還用這火車事故來募款，罹難者給1500百萬，拜託！這是善心人士的錢吶，政府的善心在哪裏？1500萬是要來買我們親人的命嗎？」並要求「臺鐵、政府必須要給我們一個交代」。

此文一出，王薇君也在留言直呼「家屬們情緒開始翻騰了，他們的情緒需要有出口」，該文亦獲得大批網友響應，截至今日上午9時30分，已獲得37次分享，上千讚數，很多人也紛紛留言，表示「希望他們（家屬）能得到應當有的真相與正義」、「台鐵撇得很清...」、「受害者的痛政府了解嗎」，並同樣質疑「真的，為什麼明明是台鐵的問題，到底為什麼要用愛心捐款來賠償，太沒道理了」

以下為 76行者遺體美容修復團隊發言人王薇君 代罹難者家屬發聲第一篇全文：

「我的孩子出殯後的兩三天，臺鐵關懷員有打電話來問，問我還有沒有要幫忙的請說，在這個時候我們心情哀慟根本沒有頭緒，你問我，我也只能說謝謝你。

今天收到了起訴書，大概看了一下，我是一個沒有讀很多書的人，但我大概知道被告好像都是營造商，但是我知道我的兒子是搭乘臺鐵的火車，一個人好好的座火車怎麼就變成了屍骨不全的去認屍，你臺鐵沒有把我們的家人好好的交還給我們，你們要怎麼跟我們交代？

廠商也是你們臺鐵要給他們做的工程，臺鐵的工程安全人員都在做什麼？工地沒去看，安全防護（大型的防護網）措施沒有做（防止大的東西掉下來的安全措施） ，這個部份臺鐵要如何交代？我們要跟你要人，還我們一個好好的家人啊！臺鐵的責任在哪裏？

政府還用火車事故來募款，當我看到我的兒子屍骨不全，你們知道我們這罹難者家屬的心都碎了嗎？他的人生前程才要開始，就讓臺鐵的的不用心、不盡責給毀了，廠商的胡作非為，49條人命，傷害了多少祂們的親人。

政府還用這火車事故來募款，罹難者給1500百萬，拜託！這是善心人士的錢吶，政府的善心在哪裏？1500萬是要來買我們親人的命嗎？我們的身心靈受到創傷，以後要和兒子來三代同堂的家庭溫馨都沒了以後誰來照顧我們老人家呢？

臺鐵、政府必須要給我們一個交代……哀傷家屬的心聲」

(中時新聞網)