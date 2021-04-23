歐股收市升高，逼近歷史高點；此前企業發布一系列強勁財報，歐洲央行(ECB)也如預期維持政策不變。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲2.99點或0.68%，為439.63點，為連續第二個交易日上漲。周二因對新冠疫情的擔憂，歐股出現大跌。

重量級的雀巢在報出十年來最強勁季度銷售成長後，股價大漲3%。企業軟體商思愛普(SAP)和法國酒商保樂力加(Pernod Ricard)皆在強勁業績報告後分別上漲3.43%和1.27%。

瑞士信貸下跌2.1%。美國對沖基金Archegos的倒閉，讓該行原本獲利豐碩的第一季出現稍微低於預期的7.57億瑞士法郎稅前虧損。

全球投資人仍對亞洲新冠病毒的再起感到擔憂；美國股市部分估值已高；但歐股隨著疫苗接種的推進以及刺激計畫燃起經濟強勁反彈希望，目前走勢強勁。

歐洲央行維持利率政策不變，購債規模不變，但表示會加快購債速度。市場預期歐洲央行在六月的例行會議將出現爭辯，隨著疫苗接種進度和各國經濟重啟，ECB可能會討論縮減購債規模。然ECB主席表示，該議題討論言之過早。

再生能源公司例如丹麥風電商維斯塔斯(Vestas)和西門子哥美颯(Siemens Gamesa)皆飆漲，維斯塔斯更大漲10%。拜登(Biden)行政團隊周四在氣候峰會上承諾，美國溫室氣體排放在2030年將減半。

柏金包製造商愛馬仕(Hermes)上漲2.1%。亞洲需求強勁，該公司第一季銷售大增44%。

英國最大國防承包商貝宜系統(BAE Systems)跌5%。該公司遭受抨擊，為說服和留住執行長而額外支付200萬英鎊(280萬美元)。

(時報資訊)