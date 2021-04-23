民進黨內派系利益喬不攏 謝龍介爆：蘇貞昌將遭大反撲！

民進黨最近人事調度備受關注，包括台鐵事故交通部長林佳龍下台，但政次王國材和副局長杜微卻雙雙升官；以及前行政院發言人丁怡銘，回鍋行政院顧問月領11萬。日前又被爆出，丁怡銘曾致電立法院長游錫堃辦公室嗆聲，引發游系正國會和蘇系的鬥爭。台南市議員謝龍介接受《中時新聞網》專訪斷言：「蘇貞昌將遭到大反撲！」

謝龍介直指，當時台鐵意外發生時，有不少聲浪要求蘇貞昌和林佳龍下台負責，原先蘇答應會保林，但哏圖出現後，風向隨即轉到包商扛責和局長下台，但蘇卻安全下庄。整起事件讓林佳龍備受打擊，因此正國會才忍無可忍，引爆與蘇系的大戰。

謝龍介分析，蘇貞昌對蔡英文的政治利益有幫助，可以替她擋子彈並平衡派系。(攝影/邱子軒)

謝分析，這次交通事故正國會和游錫堃吃了悶虧，再加上被小咖丁怡銘嗆聲。他認為，有台灣水牛之稱的游錫堃決不會嚥下這口氣，「各位等著看好戲，蘇貞昌開始要面臨正國會的反撲，行政院將被從各個層面徹底找碴。」

針對蘇貞昌未對太魯閣事件負責，謝龍介分析，因為蘇對蔡英文的政治利益有幫助，可以替她擋子彈並平衡派系，若在此時把蘇換掉，蔡就會提早跛腳。謝龍介也提到，在2019年賴清德挑戰蔡黨內初選時，蘇貞昌利用網軍立了大功，讓原先民調慘輸20多％的蔡英文最後逆轉，所以蔡才遲遲不敢削弱蘇的勢力。

(攝影/邱子軒 剪輯/張以宗)

不顧民意！蘇揆硬拗廢核 黃士修：不知他活在哪個平行世界

(中時新聞網)