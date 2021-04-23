第9屆世界雷達博覽會揭幕 陸最新反隱形雷達正式曝光

在隱形戰機對全球防空日漸構成重大挑戰之際，為期3天的2021第9屆世界雷達博覽會與首屆「雷達與未來」全球峰會周四在南京揭幕，而先進反隱形技術就成了全場焦點。

據《環球時報》與《澎拜新聞》22日報導，博覽會是由中國電科，中國雷達行業協會與中國電子聯合主辦，而展場所在的南京正是中國雷達工業的誕生地。

其中廣受矚目的，是中國電科14所研製的YLC-8E型UHF波段3座標警戒雷達，以及SLC-7型L波段3座標警戒雷達。YLC-8E有「中國反隱形雷達旗艦」之稱，天線面積相當於2個足球場，而具備強大反隱形能力的秘訣，在於使用UHF波段。目前隱形戰機的主要是透過外形和表面的吸波塗層來隱形，但主要是針對微波頻段加以優化，對於UHF這種波長長的低頻段卻沒轍。

YLC-8E有「中國反隱形雷達旗艦」之稱。（澎湃新聞）

不過，只靠工作頻段並不意味能「反隱形」，UHF頻段有探測精度差的缺點，要突破相關問題，無論對雷達的工作體制，元件水準和處理能力等都有很高的需求，而YLC-8E卻解決了這些問題。

中國雷達行業協會副理事長、中國電科14所所長胡明春強調，「除了反隱形能力強，YLC-8E具備探測目標類型多樣、探測距離遠、距離解析度高、抗干擾能力強等特點。」接著YLC-8E預定會陸續在阿布達比國際防務展，還有巴黎航展等國際展覽亮相。

至於SLC-7 L波段3座標警戒雷達系統則有「全能雷達」之稱，它能偵測包括隱形戰機、直升機、無人機、巡弋導彈、戰術彈道飛彈、近空目標，砲彈和火箭等目標，使它比許多競爭產品更多元。

SLC-7採用兩維相掃加方位機掃固態有源數位相控陣體制，能進行多目標探測跟蹤，具有抗飽和攻擊能力，作用距離遠，能快速辨識目標，還有可靠性高與能同時完成多目標搜索、識別，捕獲和跟蹤等優點。值得注意的是，SLC-7具備超級抗干擾能力，可適應目前和未來的戰場。

事實上，除了這兩款反隱形雷達外，124E被動式防空雷達和DWL002無源探測系統等，也都具備一定的反隱形能力。只要隱形戰機在空中打開機載雷達或自衛干擾吊艙，發出的信號就會為被動式雷達捕捉並進行定位。

(中時新聞網)