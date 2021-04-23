李姓女子提告指控與林姓男子結婚後，對方在美國工作且返台期間也未跟她聯絡，她還發現林男參加臉書聯誼社團，請求法院判准離婚且林男須賠償50萬元，一審駁回她的請求，二審認定2人分居且林男參加聯誼社團讓婚姻忠誠受懷疑，判准離婚但林不須賠償。可上訴。

李女表示，她與林男在2014年結婚，婚後林男及其家屬曾多次於親友前數落她生育能力有問題，致她心生痛苦，2017年林男到美國工作後，回台期間都未返家或與她聯繫，顯有惡意遺棄她的情事。

李女指出，林男在2018年參加台美男女團的臉書聯誼社團，可見林並無維持婚姻意欲，婚姻已生嚴重破綻，有難以維持之重大事由，林男較具有可歸責，請求判決離婚，林男須賠償50萬元。

一審駁回李女的請求，她提上訴後，二審認定林男參加的社團是未婚男女之交友聯誼社團，林男參加該社團縱無逾越男女交往分際之行為，但迄今尚未退出該社團，讓李女對林男之婚姻忠誠產生懷疑，造成兩造婚姻破綻加劇，終致無法維繫。

合議庭認為，林男與李女從2017年起即無共同生活之事實，持續處於分居之狀態，林男雖仍希望維持婚姻，然亦未見其舉證證明有何積極挽回婚姻之措舉，致兩造無法回復共同生活，婚姻已名存實亡，難以回復，判准離婚，但李女求償50萬元部分沒有理由，不准許。

(中時 )