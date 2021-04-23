為持續擴大搶攻剛需餐飲市場，並看好台灣每年300億元的火鍋商機，王品集團台灣事業群繼上個月在西門町開出首家燒肉吃到飽新品牌「肉次方」後，又再創今年第二個新創餐飲品牌「尬鍋」，並再度搶進台北市西門町開店，新店並已低調針對集團內部同仁開放試吃進行壓力測試，經查詢，預計5月初正式對外試營運。

國人就是愛吃火鍋，台灣火鍋市場每年創造產值超過300億元，商機非常龐大，所以年年都有火鍋新品牌問世。而「尬鍋」是王品集團在台灣的第23個品牌、也是繼「聚火鍋」、「石二鍋」、「12mini」、「青花驕」與「和牛涮」之後，王品集團旗下第六個鍋物品牌。此意味著，王品集團將持續聚焦大眾餐飲市場，以常民喜歡的美食結合創新服務與業態全力衝刺，以達王品集團董事長陳正輝訂出的：2021年「超越顛峰，重返榮耀」目標。

「尬鍋」台北西門店同時也是繼「肉次方」之後，王品集團旗下第二家進駐西門町的新店。西門町店租雖居高不下，但王品集團近年積極爭取20至35歲的年輕客群，集團董事長陳正輝並鼓勵創新，故王品持續挺進年輕消費族群聚集的商圈拓點。

根據王品官網資料，「尬鍋」主打濃郁的台式口味湯頭火鍋，號稱「一鍋雙饗」，雙主餐隨消費者個人喜好任意搭配肉類，單價從最便宜的278元起跳，最貴的海鮮總匯蒜頭蛤蠣雞鍋也只要518元，客均價大約落在420元左右，符合王品近年來極力搶攻大眾市場的策略，同時延續王品近年來大力發展的半自助吧模式，278元就能享用30款的蔬菜吧、甜點、台式口味的經典冷飲吃到飽。

王品集團曾透露，今年在兩岸預計要開五個新品牌，展店30～40家，其中台灣總店數希望能朝330家的目標邁進。王品集團早先公布3月自結合併營收達14.7億元，創同期新高，年增93.23％。其中台灣事業群營收為9.6億元，以3,500萬元的差距，超越2014年3月的9.25億元，創下同期新高，大陸事業群3月營收5.1億元。王品集團首季合併營收達47.1億元，刷新同期紀錄，年增59.1％。

(工商 )