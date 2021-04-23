搶攻大中華經濟圈「宅食經濟」商機，國內最大雲端廚房「Just Kitchen」（公司登記軒饌廚坊股份有限公司）執行長Jason陳星豪表示，Just Kitchen今（2021）年第四季可望轉盈，年底前將力拚全台衛星廚房達25家，而母集團加拿大JUST KITCHEN HLDGS CORP.在加拿大 Toronto Stock Exchange（TSX）與法蘭克福證券交易所DAX上市後，Just Kitchen今年下半年亦正式啟動國際化布局，正式搶進香港與新加坡設點，為台灣首家發展國際連鎖的「科技餐飲新創公司」。

搶台灣年產值230億至250億元的「宅食經濟」商機，登記資本額800萬元的軒饌廚房股份有限公司2019年6月設立，並以「Just Kitchen」品牌建制又稱「幽靈廚房」的雲端廚房，標榜用樞紐供應鏈系統結合衛星廚房與中央廚房，並自創品牌或與知名餐廳合作開發外送餐飲商品，並與foodpanda和uber eats外送平台合作，將餐點送消費者指定地點。

2019年11月加拿大JUST KITCHEN HLDGS CORP.併購軒饌廚坊股份有限公司，軒饌廚坊成為JUST KITCHEN HLDGS CORP.唯一子公司。JUST KITCHEN HLDGS CORP.並於今（2021)年4/15 日在加拿大 Toronto Stock Exchange（TSX）掛牌上市，4/21 於法蘭克福證券交易所 DAX 上市。創台灣雲端廚房海外成功上市的市場先例。

Just Kitchen目前在台已有14家衛星廚房，除雙北市外，新竹、台中與高雄均有據點，月底前將再開一家。每間衛星廚房每日接單約250筆，每筆訂單平均單價約250元，月平均營業額約台幣300萬元。以此推估，Just Kitchen2020 年營收約8,300萬元，今年因衛星廚房據點增加，全年營收可望上看3.6億元。

除自創品牌生產各菜系類型外送餐飲商品，Just Kitchen可扮演中央廚房與知名餐廳合作 接受委託代工生產菜餚，以B2C與B2B雙軌使營運動能極大化 。目前包括米其林粵菜「大三元酒樓」、米其林推薦「Orchid蘭」，以及「TGI FRIDAYS 星期五餐廳」與美式牛排「Smith & Wollensky」都與Just Kitchen合作。

Just Kitchen在台自創的外送餐飲美食品牌則包括有：BIT淚牛滿麵（牛肉麵）、Go Lean（健康餐盒）、Body Fit（健康新食）、匠魂製作（鰻魚、咖喱飯及拉麵）、泰嗨（東南亞健康餐盒）、Boba Mania（珍珠奶茶及飲品）、Just Chicken（炸雞）、Hot Ones美式辣雞翅、台式小吃滷味專科、開鍋祭（小火鍋）及留川風（川味牛肉麵），Just Market頂級嚴選市集等。

陳星豪表示，Just Kitchen的每間衛星廚房從正式設立到達到預期收目標約需耗時3至4個月，隨覆蓋率提升，Just Kitchen經濟規模效應顯現，預估公司今年Q4可望轉盈。

陳星豪表示，Just Kitchen目前全台建立35家衛星廚房，今年年底前希望達23至25家。下半年進入香港與新加坡，主要是這兩地的飲食消費習性與台灣都會人口相近，Just Kitchen可快速複製台灣成功經驗到當地。

目前Just Kitchen已設有14個衛星廚房，分別於各地區服務消費者：內湖、八德、信義、公館、士林、板橋、中和、文心、中壢、竹北、泰山、育才、文山、苓雅、南港，每天最少擁有2,000份以上的餐點被訂購並送出給消費者，及900份以上的學生健康餐點的訂購及送達。

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