反年金改革的退休巡佐黃錫富，前年因向總統蔡英文車隊陳情抗議，與員警發生推擠遭法辦。不過，彰化地院以警方碰瓷辦案，判決無罪，對此，國民黨立委葉毓蘭感嘆，相比警察的待遇，海巡署署長職位退休領的是警職的退休俸，可能至多就六萬八，可能反不如幫署長開車的士官長，退休警的待遇不合理，這是何等荒謬。

葉毓蘭今（23日）在臉書發文表示，黃錫富、方三榮的名字，在這個月以前可能誰也沒聽過，但在這兩周過後，她希望全國的警察同仁都能夠記住這兩位退休學長，因為他們在各地的抗爭，爭的不只是自己的法定權益，也是在抗議警消權益長年以來政府漠視。

年金改革影響警察同仁的權益甚鉅，葉毓蘭指出，當年不論是內政部、警政署都沒有替全國的警察同胞以及退警們發聲，直接把性質最特殊、最危勞的警消打成了「一般公務員」看待。

葉毓蘭舉例，王進旺、陳國恩是從海巡署署長職位退休，他們領的是警職的退休俸，可能至多就六萬八，別說他們的軍職副署長、處長，退休金可以多達九萬、十幾萬，連幫署長開車的一等士官長退休金也超過七萬，這是何等的荒謬？

葉毓蘭感嘆，就是因為這些種種不合理，才迫使一群退警，在年改宣布以來的這幾年走上街頭發聲，但警察同仁同仁，竟然為總統蔡英文的面子問題，也為了遵循特勤的「三不原則」，自導自演了一齣令警察形象與執法權威淪喪至極的悲劇，「員林分局的員警，在分局長的指導下對著他們的老學長上演了一齣碰瓷案」。

葉毓蘭強調，所幸彰化地院的審判長簡璽容、法官黃玉齡及黃士瑋、作出了黃錫富的無罪判決，並在判決書的最後留下了她認為是全國執法人員都應該省思的一段話：「被告陳情人的訴求，或許無法獲得社會大多數人的支持，但是確保少數人的聲音被執政者聽到，這是民主社會最可貴的價值。來自高層的指示和壓力，已經真正傷害了基層員警，以及國家的執法公信力，警察執法人員應恪遵的對象，惟有國家的憲法和法令！」

最後，葉毓蘭呼籲，「警察們，請你們的執法，一定要開大門、走大路，要依法行政，如果連對退警都要使出碰瓷這種構陷的伎倆，如果分局長的督勤也要用熄頭燈尾隨的步數，不僅讓自己人看不起，也會讓人民唾棄」！

(中時新聞網)