網上日前瘋傳一段影片，1名男子穿著女用內衣，在衡陽路上持自慰棒猥褻，警方經循線追查，日前傳喚28歲顏姓偽娘到案，對此他聲稱當天喝醉酒，才會當街做出不雅行為，警訊後被依妨害風送辦，警方另指出，散布這段影片者，也涉及刑法235條散布猥褺物品罪，現正持續追查po文者中。

在該段1分多鐘的影片中，有人開車行經衡陽路，發現女裝打扮，穿著女性內衣、褲襪的男子，當街使用自慰棒，對方還靠近和偽娘攀談，偽娘此時慢慢走近，還用手機出示「我是偽娘…歡迎撫摸」等字樣給對方看，接著又慢慢離去。

北市警方表示，18日凌晨有接獲民眾報案，指有人當街裸露、猥褻，但警方到場時偽娘已經離開，警方經調閱監視器循線追查，日前鎖定顏姓男子身份，並將他傳喚到案。

顏男向警方表示，當天有事心情不好，加上喝醉神志不清，才會做出這種不雅行為，覺得很後悔，警訊後被依妨害風化罪送辦。

警方另指出，散布猥褻影像，也已經觸法，現也循線追查拍攝、發送的民眾到案，警方表示，民眾在公共場所發現猥褻、不雅行為，可在搜證後，逕向警方檢舉，不要見獵心喜，自以為公義po到網路，過去已有數起類似案件，呼籲民眾留意。

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意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

(中時 )