利比亞產量降，周四歐美原油期貨反彈；據了解，近期利比亞原油產量降至約100萬桶/日，遠低於正常之138萬桶/日，主要原因為該國政府自去年9月起，不再提供財政支援所致。外界也預期，若央行預算資金仍無法到位，恐會造成更多的港口和油田設備停工，產量與出口將進一步減少。
然而隨著印度及日本新冠疫情確診數激增，使得油價儘管得到微幅反彈，但終場漲幅依然受限；分析師表示，印、日兩國是大型原油進口國，因此若疫情未能有效緩解，全球原油需求將難出現強勁的回升；其中美國原油漲幅0.1%，倫敦原油漲幅0.1%。
美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.08美元，報每桶61.43美元；5月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.86美元；5月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.97美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.08美元，報每桶65.40美元。(商品行情網)
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