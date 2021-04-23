1.國巨(2327)：首季獲利豐收，EPS 10.17元，開盤後大步走高逾4%。

2.凱美(2375)：跟隨國巨母雞大漲腳步，多方攻回5日線，上漲3%以上。

3.日電貿(3090)：天天被客戶追貨，訂單能見度佳，低檔買盤積極，股價上彈3%。

4.福懋(1434)：輪胎簾布啟動漲價，三大法人昨日齊買超合計達1500張，股價上揚2%拚回33元。

5.中工(2515)：外資連買超5日合計逾1.6萬張，買盤爆發量價齊揚，今早來到11.8元，創2011年2月以來新高價。

6.富邦媒(8454)：迎接母親節購物高峰，業績可望再衝一波，多方守穩千元之上，早盤上漲1%。

7.長興(1717)：首季業績受期待，昨日回檔到38元附近買單隨即進場，反彈超過3%。

8.元太(8069)：疫後需求及電子紙模組客戶增，新竹擴4新產線，早盤上攻漲逾6%，突破前高。

9.同欣電(6271)：Q1獲利登同期高，每股賺2.68元，股價走揚逾2%。

10.聯電(2303)：接單滿到年底，營收季季看高，晨盤上漲逾4%。

11.旺宏(2337)：NOR Flash漲風續吹，營運看旺到下半年，早盤漲2.5%，重返10日線。

12.偉詮電(2436)：漲價、蘋果雙題材，營運可期，股價力漲逾6%。

13.正達(3149)：車用題材有戲，自營商連2日敲進，晨盤翻紅高漲逾3%，重登5日線。

14.元晶(6443)：太陽能可望照亮營運，多方回頭，早盤震盪中翻紅反彈漲逾4%。

15.傳奇(4994)：放眼海外，今年看俏，早盤漲逾3%，站回短均、月線。

16.銘異(3060)：奇亞幣用硬碟挖礦，多頭追捧概念股，早盤拉出第3根漲停。

17.撼訊(6150)：不畏比特幣暴跌，外資連10日買超，早盤登頂。

18.大田(8924)：東奧題材發酵，三大法人連2日買超，早盤彈漲逾4%。

19.台揚(2314)：外資昨大幅回補，激勵多頭進場，早盤漲逾4%。

20.宏達電(2498)：持續發展5G領域，早盤漲約6%，觸及周線。

21.威剛(3260)：礦工搜刮SSD、HDD，激勵早盤漲逾5%，續戰百元關。

(時報資訊)